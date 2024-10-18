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Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

18 октября 2024 г. 12:52

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

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03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

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Летом 1996 года из Украины в Россию были перевезены последние ядерные ракеты. Всего Украина передала РФ ядерное оружие и авиацию на сумму около 500 миллиардов долларов.

Об этом заявил бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 октября.

Передача ядерного оружия России

Экс-министр окружающей среды Украины Юрий Костенко рассказал, что на предприятие на Урале, где разбирали украинское тактическое ядерное оружие, было передано около 100 тонн высокообогащенного урана и столько же плутония.

"Я тогда с удивлением узнал, что на том предприятии работало 68% украинцев. Они мне передали все весовые характеристики урана и плутония в тактическом ядерном оружии, на основе чего мы провели исследование и примерно посчитали, сколько ядерных материалов было передано. Суммарно мы передали России по минимальным оценкам на сумму более 100 млрд долларов. Это только касается ядерных материалов в оружии", — рассказал экс-министр окружающей среды.

Также России передавалась стратегическая авиация, украинские крылатые ракеты с ядерными боеголовками (более 600 экземпляров), редкотопливные стратегические носители — в общей сложности на сумму около 500 миллиардов долларов.

По словам Костенко, он советовал тогдашнему президенту Леониду Кравчуку потребовать компенсацию за передачу ядерного оружия в размере 10 миллиардов долларов, на что получил ответ, что это нереально, "потому что бюджет Украины тогда составлял столько же".

Напомним, в МИД Украины отреагировали на слухи о планах Украины по разработке ядерного оружия. В ведомстве напомнили, что ядерным шантажом занимается Россия.

Ранее Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинцев нет намерения разрабатывать ядерное оружие. Он отметил, что у Украины нет альтернатив, кроме НАТО.

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13:45 Буданов предупредил о переброске 12 тыс. военных КНДР в Украину — сроки

13:32 Известный украинский спортсмен погиб на фронте под Торецком

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:31 Зеленский назвал приглашение в НАТО единственным способом остановить войну, — СМИ

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