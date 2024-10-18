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Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

18 жовтня 2024 р. 12:52

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Влітку 1996 року з України до Росії було перевезено останні ядерні ракети. Загалом Україна передала РФ ядерну зброю та авіацію на суму близько 500 мільярдів доларів. 

Про це заявив колишній міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 жовтня. 

Передача ядерної зброї Росії

Ексміністр довкілля України Юрій Костенко розповів, що на підприємство на Уралі, де розбирали українську тактичну ядерну зброю, було передано близько 100 тонн високозбагаченого урану і стільки ж плутонію.

"Я тоді зі здивуванням дізнався, що на тому підприємстві працювало 68% українців. Вони мені передали всі вагові характеристики урану і плутонію в тактичній ядерній зброї, на основі чого ми зробили дослідження і приблизно порахували, скільки ядерних матеріалів було передано. Сумарно ми передали Росії за мінімальними оцінками на суму понад 100 млрд доларів. Це тільки стосується ядерних матеріалів у зброї", — розповів ексміністр довкілля. 

Також Росії передавалася стратегічна авіація, українські крилаті ракети з ядерними боєголовками (понад 600 екземплярів), рідкопаливні стратегічні носії — загалом на суму у приблизно 500 мільярдів доларів. 

За словами Костенка, він радив тодішньому президенту Леоніду Кравчуку вимагати компенсацію за передачу ядерної зброї в розмірі 10 мільярдів доларів, на що отримав відповідь, що це нереально, "бо бюджет України тоді складав стільки ж".

Нагадаємо, у МЗС України відреагували на чутки про плани України щодо розроблення ядерної зброї. У відомстві нагадали, що ядерним шантажем займається Росія.

Раніше Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців немає наміру розробляти ядерну зброю. Він зазначив, що в України немає альтернатив, окрім НАТО.

 

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12:29 Скандальні справи та підозріле майно — в Одесі пішов із посади відомий суддя

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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