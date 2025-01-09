Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Вследствие авиационного удара по Запорожью 8 января погибло 13 человек, большинство из которых — пассажиры транспорта. Кроме того, известно, что еще 113 человек получили ранения.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в эфире Ранок.LIVE.

Детали атаки на Запорожье 8 января

Коваленко отметил, что из 113 пострадавших 60 находятся в больницах, десять — в тяжелом состоянии. Среди раненых есть 13-летняя девочка, которая получает амбулаторное лечение.

Также известно, что обстрел повредил четыре админздания, общественный транспорт и многочисленные автомобили. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров, и пожарные ликвидировали его более четырех часов.

Кроме того, россияне нанесли удар по Степногорску Запорожской области. Этот населенный пункт расположен в 10-12 километрах от линии фронта. Там две женщины погибли под завалами, а еще трех человек удалось спасти во время многочасовой спасательной операции.

Напомним, 9 января в Запорожье объявили день траура. Это произошло из-за российского обстрела, который унес жизни многих людей.

Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья 8 января. Он заявил, что оккупанты нанесли сознательный удар по городу.