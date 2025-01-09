Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю 8 січня загинуло 13 людей, більшість з яких — пасажири транспорту. Крім того, відомо, що ще 113 осіб отримали поранення.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі Ранок.LIVE.

Деталі атаки на Запоріжжя 8 січня

Коваленко зазначив, що зі 113 постраждалих 60 перебувають у лікарнях, десять — у важкому стані. Серед поранених є 13-річна дівчинка, яка отримує амбулаторне лікування.

Також відомо, що обстріл пошкодив чотири адмінбудівлі, громадський транспорт і численні автівки. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, і пожежники ліквідовували його понад чотири години.

Крім того, росіяни завдали удару по Степногірську Запорізької області. Цей населений пункт розташований за 10-12 кілометрів від лінії фронту. Там двоє жінок загинули під завалами, а ще трьох людей вдалося врятувати під час багатогодинної рятувальної операції.

Нагадаємо, 9 січня в Запоріжжі оголосили день жалоби. Це сталося через російський обстріл, який забрав життя багатьох людей.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.