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Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

09 січня 2025 р. 14:36

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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Внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю 8 січня загинуло 13 людей, більшість з яких — пасажири транспорту. Крім того, відомо, що ще 113 осіб отримали поранення.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі Ранок.LIVE.

Деталі атаки на Запоріжжя 8 січня

Коваленко зазначив, що зі 113 постраждалих 60 перебувають у лікарнях, десять — у важкому стані. Серед поранених є 13-річна дівчинка, яка отримує амбулаторне лікування.

Також відомо, що обстріл пошкодив чотири адмінбудівлі, громадський транспорт і численні автівки. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, і пожежники ліквідовували його понад чотири години.

Крім того, росіяни завдали удару по Степногірську Запорізької області. Цей населений пункт розташований за 10-12 кілометрів від лінії фронту. Там двоє жінок загинули під завалами, а ще трьох людей вдалося врятувати під час багатогодинної рятувальної операції.

Нагадаємо, 9 січня в Запоріжжі оголосили день жалоби. Це сталося через російський обстріл, який забрав життя багатьох людей.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.

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15:46 Сухостій біля паркану — чи можна рубати на дрова у 2025 році

15:25 Повістка на роботу під час відпустки — чи оголосять в розшук

15:20 У Києві інженера підозрюють у розкраданні понад 2 млн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:13 Ломився у двері з ножем — одесит тероризував сусідів

15:09 Терор РФ треба зупинити — виступ Зеленського на "Рамштайні"

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