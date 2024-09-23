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Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

23 сентября 2024 г. 17:31

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

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13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

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Спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко подчеркнул, что пока рано делать выводы по типу боеприпасов, которые использовались во время вчерашней российской атаки на Запорожье. По его словам, сейчас идет экспертиза.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в понедельник, 23 сентября.

Удар России по Запорожью 22 сентября

"На данный момент, я бы не спешил делать преждевременные выводы. По-моему, еще рано говорить, что страна-террорист ударила по Запорожью именно управляемыми авиабомбами", — заявил Коваленко.

Он также подчеркнул, что на прошлой неделе взрывы в пригороде Запорожья были настолько громкими, что их слышали даже в отдаленных районах.

Напомним, в МВД Украины заявили, что российские оккупанты ночью 23 сентября нанесли семь ударов управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате авиаударов пострадали 17 человек, среди них один ребенок.

Также мы писали, что в Тернополе раздался взрыв вечером 22 сентября. В результате часть города осталась без света.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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