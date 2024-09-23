Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко підкреслив, що наразі зарано робити висновки щодо типу боєприпасів, які використовувалися під час вчорашньої російської атаки на Запоріжжя. За його словами, наразі триває експертиза.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у понеділок, 23 вересня.

Удар Росії по Запоріжжю 22 вересня

"На даний момент, я б не поспішав робити передчасні висновки. Як на мене, ще зарано говорити, що країна-терорист вдарила по Запоріжжю саме керованими авіабомбами", — заявив Коваленко.

Він також підкреслив, що минулого тижня вибухи в передмісті Запоріжжя були настільки гучними, що їх чули навіть у віддалених районах.

Нагадаємо, в МВС України заявили, що російські окупанти вночі 23 вересня завдали сім ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаударів постраждали 17 людей, серед них одна дитина.

Також ми писали, що у Тернополі пролунав вибкух ввечері 22 вересня. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.