Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

В результате удара Сил обороны по нефтяному терминалу во временно оккупированном Крыму произошел пожар. Может быть уничтожено важное для россиян оборудование.

Об этом заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире День.LIVE в понедельник, 7 октября.

Последствия атаки

По словам Братчука, пожар на терминале продолжается, повреждены пять резервуаров с горючим.

Он отметил, что количество повреждений может быть больше, но об этом будет известно после дополнительной разведки.

Представитель УДА добавил, что в результате атаки также может быть уничтожено важное оборудование, которое приостановит работу терминала на неопределенное время.

"Удары Сил обороны по одному из крупнейших терминалов в Крыму логичны", — подытожил Братчук.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 7 октября поразили важный объект российских захватчиков. Так, защитники ударили по морскому нефтяному терминалу в Крыму .

Также мы писали, что Силы обороны поразили русскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS.