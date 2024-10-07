Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Унаслідок удару Сил оборони по нафтовому терміналу у тимчасово окупованому Криму сталася пожежа. Може бути знищено важливе для росіян обладнання.

Про це заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі День.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

Наслідки атаки

За словами Братчука, пожежа на терміналі триває, пошкоджено п’ять резервуарів з пальним.

Він зазначив, що кількість пошкоджень може бути більшою, але про це буде відомо після додаткової розвідки.

Речник УДА додав, що внаслідок атаки також може бути знищено важливе обладнання, що призупинить роботу терміналу на невизначений час.

"Удари Сил оборони по одному з найбільших терміналів у Криму є логічними", — підсумував Братчук

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 7 жовтня уразили важливий об’єкт російських загарбників. Так, захисники вдарили по морському нафтовому терміналу в Криму.

Також ми писали, що Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.