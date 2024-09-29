Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

В Константиновке Донецкой области не прекращаются вражеские обстрелы. Правоохранители находятся на месте событий и регулярно извлекают пострадавших из-под завалов.

Подробности этой ситуации обнародовали Новини.LIVE в воскресенье, 29 сентября.

Удар россиян по Константиновке

Национальная полиция Украины сообщила, что на днях российские захватчики ударили по городу ракетой Х-38.

Они попали по торговому центру и рынку. Первыми на место удара прибыли местные правоохранители.

"То, что никто не пострадал — это очень большое чудо. Это самый центр города и здесь очень многолюдно", — рассказал начальник полиции Константиновки Дмитрий Кирдяпкин.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что враг сверг десять авиабомб на Запорожье. Разрушение было зафиксировано в трех районах города.

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.