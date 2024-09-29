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Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

29 сентября 2024 г. 18:39

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21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

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17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

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13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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В Константиновке Донецкой области не прекращаются вражеские обстрелы. Правоохранители находятся на месте событий и регулярно извлекают пострадавших из-под завалов.

Подробности этой ситуации обнародовали Новини.LIVE в воскресенье, 29 сентября.

Удар россиян по Константиновке

Национальная полиция Украины сообщила, что на днях российские захватчики ударили по городу ракетой Х-38.

Они попали по торговому центру и рынку. Первыми на место удара прибыли местные правоохранители.

"То, что никто не пострадал — это очень большое чудо. Это самый центр города и здесь очень многолюдно", — рассказал начальник полиции Константиновки Дмитрий Кирдяпкин.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что враг сверг десять авиабомб на Запорожье. Разрушение было зафиксировано в трех районах города.

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы обороны Украины уничтожили 15 вражеских целей в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

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