Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

У Костянтинівці Донецької області не припиняються ворожі обстріли. Правоохоронці перебувають на місці подій та регулярно витягують постраждалих людей з-під завалів.

Подробиці цієї ситуації оприлюдили Новини.LIVE у неділю, 29 вересня.

Удар росіян по Костянтинівці

Національна поліція України повідомила, що днями російські загарбники вдарили по місту ракетою Х-38.

Вони влучили по торговому центру та ринку. Першими на місце удару прибули місцеві правоохоронці.

"Те, що ніхто не постраждав — це дуже велике диво. Це самий центр міста і тут дуже велелюдно", — розповів начальник поліції Костянтинівки Дмитро Кірдяпкін.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог скинув десять авіабомб на Запоріжжя. Руйнування зафіксували у трьох районах міста.

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили оборони України знищили 15 ворожих цілей у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.