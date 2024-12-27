В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Украинский военный Кирилл Сазонов заявил, что потери российских оккупантов значительно превышают темпы набора. Противник активно привлекает наемников из бедных регионов.

Об этом Кирилл Сазонов сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Потери России в войне

Сазонов отметил, что по 20-21 тыс. человек вербуют россияне в свою армию за месяц. Однако потери противника только за ноябрь — 45 тыс. солдат.

По его словам, оккупанты вербуют наемников из бедных регионов и других стран.

"Должны ли мы набирать? Ну, возможно, тоже, если кто-то хочет получить гражданство и воевать за Украину — это неплохо. Это мы можем тогда кого-то не мобилизовать из тыла, и кто-то будет работать на экономику страны. Это хорошо, и мне кажется, такие темы есть по обучению. Главное — это языковой барьер", — сказал Сазонов.

Военный отметил, что сейчас обучение бойцов ВСУ продолжается дольше, чем было раньше. По его словам, базовая подготовка увеличена с 30 до 45 дней, а дальше — специализация.

Напомним, ГУР Минобороны перехватило разговор россиян, в котором житель Белгородской области выражает беспокойство из-за больших потерь среди оккупантов в войне.

Также значительные потери несут войска Северной Кореи в Курской области, которых Россия использует для боевых действий против Украины.