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У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

27 грудня 2024 р. 09:50

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Український військовий Кирило Сазонов заявив, що втрати російських окупантів значно перевищують темпи набору. Противник активно залучає найманців із бідних регіонів.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Втрати Росії у війні

Сазонов зазначив, що по 20-21 тис. людей вербують росіяни до своєї армії за місяць. Однак втрати противника лише за листопад — 45 тис. солдатів.

За його словами, окупанти вербують найманців із бідних регіонів та інших країн. 

"Чи маємо ми набирати? Ну, можливо, теж, якщо хтось хоче отримати громадянство і воювати за Україну — це непогано. Це ми можемо тоді когось не мобілізувати з тилу, і хтось буде працювати на економіку країни. Це добре, і мені здається, такі теми є щодо навчання. Головне — це мовний бар'єр", — сказав Сазонов.

Військовий наголосив, що наразі навчання бійців ЗСУ триває довше, ніж було раніше. За його словами, базова підготовка збільшена з 30 до 45 днів, а далі — спеціалізація. 

Нагадаємо, ГУР Міноборони перехопило розмову росіян, в якій житель Бєлгородської області висловлює занепокоєння через великі втрати серед окупантів у війні.

Також значних втрат зазнають війська Північної Кореї у Курській області, яких Росія використовує для бойових дій проти України.

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10:05 Буданов сказав, чим Росія збила літак, що впав у Казахстані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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