У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

Український військовий Кирило Сазонов заявив, що втрати російських окупантів значно перевищують темпи набору. Противник активно залучає найманців із бідних регіонів.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Втрати Росії у війні

Сазонов зазначив, що по 20-21 тис. людей вербують росіяни до своєї армії за місяць. Однак втрати противника лише за листопад — 45 тис. солдатів.

За його словами, окупанти вербують найманців із бідних регіонів та інших країн.

"Чи маємо ми набирати? Ну, можливо, теж, якщо хтось хоче отримати громадянство і воювати за Україну — це непогано. Це ми можемо тоді когось не мобілізувати з тилу, і хтось буде працювати на економіку країни. Це добре, і мені здається, такі теми є щодо навчання. Головне — це мовний бар'єр", — сказав Сазонов.

Військовий наголосив, що наразі навчання бійців ЗСУ триває довше, ніж було раніше. За його словами, базова підготовка збільшена з 30 до 45 днів, а далі — спеціалізація.

Нагадаємо, ГУР Міноборони перехопило розмову росіян, в якій житель Бєлгородської області висловлює занепокоєння через великі втрати серед окупантів у війні.

Також значних втрат зазнають війська Північної Кореї у Курській області, яких Росія використовує для бойових дій проти України.