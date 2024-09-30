В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины Николай Мельник убежден, что сейчас в армии существует пропасть между пришедшими в 2022 году добровольцами и теми, кто был мобилизован в 2024 году. Надлежащая подготовка таких призывников не внедрена и сохраняется на уровне советской армии.

Такое мнение Мельник высказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 30 сентября.

В ВСУ устарела система подготовки

"Наши командиры совершают большую ошибку, думая, что нам на замену других пришлют. Но это ошибка — не пришлют. То есть пришлют, но доброволец 2022 года и мобилизованный человек 2024 года — это две разные мотивации", — пояснил военный.

Мельник отметил, что в учебных центрах Сил обороны сохранилась система обучения, разработанная еще в Советском Союзе.

"Система подготовки времен СССР не адаптирована к требованиям современной войны. Нет никакой связи между профессией призывника, его моральными качествами с его должностью в армии", — отметил офицер.

Он добавил, что пока крайне необходимо уделять внимание морально-психологической подготовке бойцов.

"Необходимо уделять внимание морально-психологическому обеспечению бойца. Следует объяснить, что снаряд падает всегда, но выжить в окопе больше шансов, чем начать бежать по открытой местности", — считает Мельник.

Он подчеркнул, что ситуация была проблемной еще в начале вторжения, теперь она достаточно сложная.

"В системе подготовки может что-то и реформируется, но у нас до сих пор бывают случаи, когда солдат приходит, а до того он в "учебке" 40 дней бодро мусор выносил", — сказал Мельник.

В результате, по словам Мельника, обучение военного ложится не на учебный центр, а на подразделение, которое находится в зоне боевых действий.

"Первые дни на фронте самые критические. Призывник учится, адаптируется. И тогда из него выходит солдат", — подчеркнул военный.

Военный также считает, что пока нет никакого смысла увеличивать время подготовки, учитывая, что даже сейчас не все инструкторы в учебных центрах имеют боевой опыт.

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