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У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

30 вересня 2024 р. 19:56

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19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

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17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

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15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

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13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

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13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

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Старший лейтенант Збройних сил України Микола Мельник переконаний, що наразі в армії існує прірва між добровольцями, які прийшли у 2022 році, та тими, хто був мобілізований у 2024 році. Належна підготовка таких призовників наразі не впроваджена і зберігається на рівні радянської армії.

Таку думку Мельник висловив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 30 вересня.

В ЗСУ застаріла система підготовки

"Наші командири роблять велику помилку, думаючи, що нам на заміну інших пришлють. Але це помилка — не пришлють. Тобто пришлють, але доброволець 2022 року і мобілізована людина 2024 року — це дві різні мотивації", — пояснив військовий.

Мельник зазначив, що наразі у навчальних центрах Сил оборони зеберглася система навчання, розроблена ще в Радянському Союзу.

"Система підготовки часів СРСР не адаптована до вимог сучасної війни. Нема жадного зв'язку між професією призовника, його моральними якостями з його посадою у війську", — зазначив офіцер.

Він додав, що наразі вкрай необхідно приділяти увагу морально-психологічній підготовці бійців.

"Необхідно приділяти увагу морально-психологічному забезпеченню бійця. Треба пояснити, що снаряд падає завжди, але вижити в окопі більше шансів, ніж почати тікати по відкритій місцевості", — вважає Мельник.

Він наголосив, що ситуація була проблемною ще на початку вторгнення, тепер вона доволі складна.

"В системі підготовки може щось і реформується, але в нас і досі бувають випадки, коли солдат приходить, а до того він в "учєбці" 40 днів бадьоро сміття виносив", — сказав Мельник.

Внаслідок цього, за словами Мельника, навчання військового лягає не на навчальний центр, а на підрозділ, який перебуває у зоні бойових дій.

"Перші дні на фронті найкритичніші. Призовник вчиться, адаптується. І тоді з нього виходить солдат", — підкреслив військовий.

Військовий також вважає, що наразі нема жодного сенсу збільшувати час підготовки, зважаючи на те, що навіть зараз не усі інструктори у навчальних центрах мають бойовий досвід.

Раніше ми повідомляли, що українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про те, як українські військові проходять підготовку у Великій Британії. Вона показала глядачам мотивацію бійців на війні та тонкощі британської військової школи.

Студенти українських освітніх закладів мають оформити відстрочку до 1 жовтня. Та це не відстрочка від мобілізації, а відстрочка від проходження базової військової служби, яка після змін у законодавстві замінила строкову службу.

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