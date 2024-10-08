В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины Николай Мельник прокомментировал самоубийство комбата в 123-й бригаде территориальной обороны. По его словам, нужно проводить расследование.

Об этом Николай Мельник сказал в эфире День.LIVE во вторник, 8 октября.

Самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

"У нас любят поставить невыполнимую задачу для комбата и посоветовать ему застрелиться в случае невыполнения", — говорит Мельник.

Он подчеркнул, что необходимо проводить всестороннее расследование этой ситуации и наказывать ответственных.

"У нас, кстати, никто еще не отменял статью о доведении до самоубийства. В то же время я подчеркиваю, что нельзя делать героями людей, которые убегают с поля боя", — добавил старший лейтенант ВСУ

Напомним, командование 123-й бригады территориальной обороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств гибели командира 186-го батальона Игоря Гриба. Для выяснения причин требуется время.

Также после выхода из Угледара 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев продолжает оборону позиций в окрестностях этого оккупированного населенного пункта. Некоторые батальоны будут находиться на "оттяжке".