У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Старший лейтенант Збройних сил України Микола Мельник прокоментував самогубство комбата у 123-й бригаді територіальної оборони. За його словами, потрібно проводити розслідування.

Про це Микола Мельник сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

"У нас люблять поставити нездійсненну задачу для комбата та порадити йому застрелитися в разі невиконання", — каже Мельник.

Він наголосив, що необхідно проводити всебічне розслідування цієї ситуації та карати відповідальних.

"У нас, до речі, ніхто ще не скасовував статтю про доведення до самогубства. У той же час я наголошую, що не можна робити героями людей, які тікають із поля бою", — додав старший лейтенант ЗСУ

Нагадаємо, командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186-го батальйону Ігоря Гриба. Для з'ясування причин потрібен час.

Також після виходу з Вугледару 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців продовжує оборону позицій в околицях цього окупованого населеного пункту. Деякі батальйони перебуватимуть на "відтяжці".