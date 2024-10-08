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У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

08 жовтня 2024 р. 17:15

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17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

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17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

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Старший лейтенант Збройних сил України Микола Мельник прокоментував самогубство комбата у 123-й бригаді територіальної оборони. За його словами, потрібно проводити розслідування.

Про це Микола Мельник сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО 

"У нас люблять поставити нездійсненну задачу для комбата та порадити йому застрелитися в разі невиконання", — каже Мельник. 

Він наголосив, що необхідно проводити всебічне розслідування цієї ситуації та карати відповідальних.

"У нас, до речі, ніхто ще не скасовував статтю про доведення до самогубства. У той же час я наголошую, що не можна робити героями людей, які тікають із поля бою", — додав старший лейтенант ЗСУ

Нагадаємо, командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186-го батальйону Ігоря Гриба. Для з'ясування причин потрібен час.

Також після виходу з Вугледару 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців продовжує оборону позицій в околицях цього окупованого населеного пункту. Деякі батальйони перебуватимуть на "відтяжці". 

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19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

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