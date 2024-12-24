В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Пополнение российской армии корейскими военными не указывает на усиление России, а на подготовку армии еще одной диктаторской страны. Президент РФ Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Переброска войск КНДР в Россию

"Пополнение армии РФ корейскими военными — это не об усилении России, а о подготовке армии еще одной диктаторской страны", — отметил Тимочко.

Он также подчеркнул, что цель Путина — не только Украина, но и восстановление СССР, поэтому угроза нависла над всеми постсоветскими государствами.

Что предшествовало

Напомним, недавно разведка Южной Кореи заявила, что КНДР готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине.

Несколькими днями ранее СБУ обнародовала перехваченные разговоры захватчиков, в которых говорится о значительных потерях среди военнослужащих КНДР в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что российские оккупанты изуродуют тела солдат КНДР . Известно, что они сжигают их лицо.