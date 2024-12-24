У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Поповнення російської армії корейськими військовими не свідчить про підсилення Росії, а про підготовку армії ще однієї диктаторської країни. Президент РФ Володимир Путін прагне відновити Радянський Союз.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Перекидання військ КНДР в Росію

"Поповнення армії РФ корейськими військовими — це не про підсилення Росії, а про підготовку армії ще однієї диктаторської країни", — наголосив Тимочко.

Він також наголосив, що мета Путіна — не лише Україна, а відновлення СРСР, тому загроза нависла над усіма пострадянськими державами.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готується перекинути у РФ додаткові війська і постачати дрони-камікадзе для війни в Україні.

Кількома днями раніше СБУ оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, що російські окупанти знівечують тіла солдат КНДР. Відомо, що вони спалюють їх обличчя.