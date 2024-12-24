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У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

24 грудня 2024 р. 09:29

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08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

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23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

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20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

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17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

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14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

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Поповнення російської армії корейськими військовими не свідчить про підсилення Росії, а про підготовку армії ще однієї диктаторської країни. Президент РФ Володимир Путін прагне відновити Радянський Союз.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE

Перекидання військ КНДР в Росію

"Поповнення армії РФ корейськими військовими — це не про підсилення Росії, а про підготовку армії ще однієї диктаторської країни", — наголосив Тимочко. 

Він також наголосив, що мета Путіна — не лише Україна, а відновлення СРСР, тому загроза нависла над усіма пострадянськими державами.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР готується перекинути у РФ додаткові війська і постачати дрони-камікадзе для війни в Україні.

Кількома днями раніше СБУ оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, що російські окупанти знівечують тіла солдат КНДР. Відомо, що вони спалюють їх обличчя.

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09:11 Чи будуть українці зі світлом на Різдво — прогноз експерта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:04 Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ

09:02 Обстріли на Куп’янщині — поранено мирного жителя

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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