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В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

19 ноября 2024 г. 9:56

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Командир первой роты батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Петренко назвал отличие российских и украинских дронов. По его словам, оккупанты берут количеством, а ВСУ — качеством.

Об этом Александр Петренко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 19 ноября.

Дроны на фронте

По словам Петренко, отечественные дроны разведки постоянно совершенствуются, а производители максимально используют локальные компоненты. Он объяснил, что это облегчает тестирование и внесение изменений в работу БпЛА.

"Когда мы получаем дрон зарубежный, нам пересказать что исправить — достаточно сложно, потому что это далеко. Сложно подать информацию, люди не понимают, как там это внедрить. В нашей ситуации большой плюс, что по разведке очень много наших украинских ребят начали делать собственные дроны", — добавил Петренко.

Напомним, Германия может передать Украине 4 000 дронов с искусственным интеллектом, известных как Mini-Taurus.

Также Министерство обороны Украины приняло решение о внедрении в ВСУ FPV-комплекса "Вихрь". Эти дроны могут эффективно уничтожать вражескую технику и живую силу.

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