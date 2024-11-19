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У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

19 листопада 2024 р. 09:56

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10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Командир першої роти батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Олександр Петренко назвав відмінність російських та українських дронів. За його словами, окупанти беруть кількістю, а ЗСУ — якістю.

Про це Олександр Петренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Дрони на фронті

За словами Петренка, вітчизняні дрони розвідки постійно вдосконалюються, а виробники максимально використовують локальні компоненти. Він пояснив, що це полегшує тестування та внесення змін до роботи БпЛА.

"Коли ми отримуємо дрон закордонний, нам переказати що виправити — досить складно, тому що це далеко. Складно подати інформацію, люди не розуміють, як там це впровадити. У нашій ситуації великий плюс, що по розвідці дуже багато наших українських хлопців почали робити власні дрони", — додав Петренко.

Нагадаємо, Німеччина може передати Україні 4 000 дронів з штучним інтелектом, відомих як Mini-Taurus. 

Також Міністерство оборони України ухвалило рішення про впровадження в ЗСУ FPV-комплексу "Вихор". Ці дрони можуть ефективно знищувати ворожу техніку та живу силу.

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10:24 У Садового ветеранів навчають вести бізнес — відео

10:24 У Київській області відбудували міст — чому він був зруйнований

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:24 УЗ здивувала пасажирів — що не так із вартістю квитків

10:19 Стало відомо ім'я медика, який загинув через удар по Одесі

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла