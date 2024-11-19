У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Командир першої роти батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Олександр Петренко назвав відмінність російських та українських дронів. За його словами, окупанти беруть кількістю, а ЗСУ — якістю.

Про це Олександр Петренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Дрони на фронті

За словами Петренка, вітчизняні дрони розвідки постійно вдосконалюються, а виробники максимально використовують локальні компоненти. Він пояснив, що це полегшує тестування та внесення змін до роботи БпЛА.

"Коли ми отримуємо дрон закордонний, нам переказати що виправити — досить складно, тому що це далеко. Складно подати інформацію, люди не розуміють, як там це впровадити. У нашій ситуації великий плюс, що по розвідці дуже багато наших українських хлопців почали робити власні дрони", — додав Петренко.

Нагадаємо, Німеччина може передати Україні 4 000 дронів з штучним інтелектом, відомих як Mini-Taurus.

Також Міністерство оборони України ухвалило рішення про впровадження в ЗСУ FPV-комплексу "Вихор". Ці дрони можуть ефективно знищувати ворожу техніку та живу силу.