Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных arrow
В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

5 января 2025 г. 17:51

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

В воскресенье, 5 января, в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных, в частности бойцов мариупольского полка "Азов", которые обороняли "Азовсталь", и других подразделений, находящихся в плену уже почти три года.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве

Одна из участниц акции рассказала, что пришла поддержать мероприятие, так как её брат, Бурко Олег, пропал без вести в январе 2023 года. Тогда группа бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады отправилась на штурм в Серебрянском лесу. После этого их местонахождение остается неизвестным. Женщина уже год участвует в акциях в поддержку военнопленных и пропавших без вести.

"В нашей бригаде очень неутешительная статистика обменов. На сегодняшний день из 95-й бригады обменяли всего 11 человек. В целом по всем десантно-штурмовым войскам за время полномасштабной войны из плена вернули лишь 159 человек. Эта статистика пугает", — поделилась женщина.

Она добавила, что хочет получить хоть какую-то надежду, понять, почему её брата не обменивают, и узнать, где он находится.

"За год нам удалось добиться изменений в отношении к семьям пропавших без вести со стороны воинской части, к которой был приписан мой брат. Раньше в части игнорировали запросы родных и даже грубо общались. Например, когда моя мама однажды позвонила, чтобы узнать информацию о сыне, ей ответили: "Чего вы ревёте?", — добавляет женщина.

Однако сейчас, по её словам, в воинскую часть пришли другие люди с другим подходом к работе.

"Хочу поблагодарить их за то, что начали относиться к нам по-другому и общаться иначе. Думаю, это во многом благодаря акциям, ведь они видят, что мы боремся", — подытожила сестра пропавшего без вести военного.

Также мы рассказывали историю Аллы, которая самостоятельно нашла своего сына Юрия в плену. Почитать можно по ссылке.

Напомним, 5 января в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:03 На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно

18:58 Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"

18:42 Вирус HMPV распостранился в Казахстан — количество случаев

18:32 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:17 Почти лидеры — стало известно, сколько одесситы зарабатывают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:17 В Польше упал российский объект — в полиции сделали заявление

18:02 Традиционные блюда и вышиванки — второй Сочельник по версии ШИ

18:01 В Киеве собаки с хозяевами вышли поддержать военнопленных

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

17:40 Зимы и не видно — синоптики рассказали о погоде в Одессе

19:03 На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно

18:58 Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"

18:42 Вирус HMPV распостранился в Казахстан — количество случаев

18:32 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:17 Почти лидеры — стало известно, сколько одесситы зарабатывают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:17 В Польше упал российский объект — в полиции сделали заявление

18:02 Традиционные блюда и вышиванки — второй Сочельник по версии ШИ

18:01 В Киеве собаки с хозяевами вышли поддержать военнопленных

17:40 Зимы и не видно — синоптики рассказали о погоде в Одессе

17:35 Заметет и заморозит — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE