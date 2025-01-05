В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

В воскресенье, 5 января, в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных, в частности бойцов мариупольского полка "Азов", которые обороняли "Азовсталь", и других подразделений, находящихся в плену уже почти три года.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве

Одна из участниц акции рассказала, что пришла поддержать мероприятие, так как её брат, Бурко Олег, пропал без вести в январе 2023 года. Тогда группа бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады отправилась на штурм в Серебрянском лесу. После этого их местонахождение остается неизвестным. Женщина уже год участвует в акциях в поддержку военнопленных и пропавших без вести.

"В нашей бригаде очень неутешительная статистика обменов. На сегодняшний день из 95-й бригады обменяли всего 11 человек. В целом по всем десантно-штурмовым войскам за время полномасштабной войны из плена вернули лишь 159 человек. Эта статистика пугает", — поделилась женщина.

Она добавила, что хочет получить хоть какую-то надежду, понять, почему её брата не обменивают, и узнать, где он находится.

"За год нам удалось добиться изменений в отношении к семьям пропавших без вести со стороны воинской части, к которой был приписан мой брат. Раньше в части игнорировали запросы родных и даже грубо общались. Например, когда моя мама однажды позвонила, чтобы узнать информацию о сыне, ей ответили: "Чего вы ревёте?", — добавляет женщина.

Однако сейчас, по её словам, в воинскую часть пришли другие люди с другим подходом к работе.

"Хочу поблагодарить их за то, что начали относиться к нам по-другому и общаться иначе. Думаю, это во многом благодаря акциям, ведь они видят, что мы боремся", — подытожила сестра пропавшего без вести военного.

Также мы рассказывали историю Аллы, которая самостоятельно нашла своего сына Юрия в плену. Почитать можно по ссылке.

Напомним, 5 января в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.