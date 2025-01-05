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У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

05 січня 2025 р. 17:51

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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У неділю, 5 січня, в Києві пройшла акція на підтримку військовополонених, зокрема бійців маріупольського полку "Азов" які обороняли "Азовсталь" та бійців інших підрозділів, що перебувають в полоні вже майже три роки.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця події.

Акція на підтримку військовополонених у Києві

Одна з жінок розповідає, що прийшла на акцію, оскільки її брат Бурко Олег зник безвісти у січні 2023 року. Тоді група бійців 95-ї десантно-штурмової бригади вирушила на штурм у Серебрянському лісі. Після цього їхнє місцезнаходження невідоме. Жінка вже рік бере участь у акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти.

"У нашій бригаді дуже невтішна статистика обмінів. На сьогоднішній день із 95-ї бригади було обміняно лише 11 людей. Загалом, по всіх десантно-штурмових військах за час повномасштабної війни повернуто з полону лише 159 осіб. Ця статистика лякає", – розповідає жінка.

Вона каже, що хоче отримати хоча б якусь надію, зрозуміти, чому її брата не обмінюють, і дізнатися, де він знаходиться.

"За рік нам вдалося добитися змін у ставленні до родин зниклих зі сторони військової частини, до якої приписаний мій брат. Раніше у військові частині ігнорували запити рідних та навіть спілкувалися грубо. Наприклад, коли моя мама одного разу зателефонувала, щоб дізнатися інформацію про Олега, їй відповіли: "Чого ви ревете?", — додає жінка. Про те, за її словами, зараз у військову частину прийшли інші люди з іншим підходом до справи.

"Хочу подякувати їм за те, що по-іншому почали до нас ставитись і по-іншому з нами говорять. Я думаю, це в тому числі, дякуючи акціями, тому що вони бачать, що ми боремося", — підсумувала сестра зниклого безвісти воїна.

Також ми розповідали історію пані Алли, яка самотужки знайшла свого сина Юрія у полоні. Почитати можна за посиланням.

Нагадаємо, 5 січня у Києві відбулася перша цьогоріч акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія.

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01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

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23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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