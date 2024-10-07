В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Руководитель рекрутингового центра бригады "Азов" с позывным "Милан" отметил, что качественная подготовка новобранцев является решающим фактором их боеспособности на поле боя. Он отметил, что с момента основания центра в 2023 году главным упором стала профессиональная подготовка новых бойцов.

Об этом он рассказал в комментарии День.LIVE.

От чего зависит эффективность бойца

"Милан" отметил, что большое значение имеют планирование командиров, соответствующее снаряжение и обучение, позволяющее не только выполнять боевые задания, но и сохранять жизнь во время операций.

"Есть водитель, его не пошлют в окопы или зачищать какую-нибудь посадку. И водитель действительно будет закреплен за своей военной техникой, он будет ее обслуживать, ремонтировать и так далее", — сообщил представитель "Азова".

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия для специалистов по радиосвязи. В подразделе ПВО не хватает связистов, способных обеспечить бесперебойную работу систем связи подразделения.

Также "Азов" ищет людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки — наводчиков-операторов танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт необязательно.