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В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

7 октября 2024 г. 16:28

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

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Руководитель рекрутингового центра бригады "Азов" с позывным "Милан" отметил, что качественная подготовка новобранцев является решающим фактором их боеспособности на поле боя. Он отметил, что с момента основания центра в 2023 году главным упором стала профессиональная подготовка новых бойцов.

Об этом он рассказал в комментарии День.LIVE.

От чего зависит эффективность бойца

"Милан" отметил, что большое значение имеют планирование командиров, соответствующее снаряжение и обучение, позволяющее не только выполнять боевые задания, но и сохранять жизнь во время операций.

"Есть водитель, его не пошлют в окопы или зачищать какую-нибудь посадку. И водитель действительно будет закреплен за своей военной техникой, он будет ее обслуживать, ремонтировать и так далее", — сообщил представитель "Азова".

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия для специалистов по радиосвязи. В подразделе ПВО не хватает связистов, способных обеспечить бесперебойную работу систем связи подразделения.

Также "Азов" ищет людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки — наводчиков-операторов танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт необязательно.

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