У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Керівник рекрутингового центру бригади "Азов" з позивним "Мілан" наголосив на тому, що якісна підготовка новобранців є вирішальним фактором їхньої боєздатності на полі бою. Він зауважив, що з моменту заснування центру у 2023 році головним акцентом стала професійна підготовка нових бійців.

Про це він розповів в коментарі День.LIVE.

Від чого залежить ефективність бійця

"Мілан" зазначив, що велике значення мають планування командирів, відповідне спорядження та навчання, яке дозволяє не лише виконувати бойові завдання, а й зберігати життя під час операцій.

"Є водій, його не пошлють в окопи чи зачищати якусь посадку. І водій дійсно буде закріплений за своєю військовою технікою, він буде її обслуговувати, ремонтувати й так далі", — повідомив представник "Азову".

Нагадаємо, у в бригаді "Азов" є вакансія для фахівців із радіозв'язку. У підрозділі ППО бракує зв'язківців, які здатні забезпечити безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу.

Також "Азов" шукає людей, які знаються на танковому озброєнні та вміють стріляти з гармати — навідників-операторів танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід необов'язково.