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У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

07 жовтня 2024 р. 16:28

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23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

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22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

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12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Керівник рекрутингового центру бригади "Азов" з позивним "Мілан" наголосив на тому, що якісна підготовка новобранців є вирішальним фактором їхньої боєздатності на полі бою. Він зауважив, що з моменту заснування центру у 2023 році головним акцентом стала професійна підготовка нових бійців.

Про це він розповів в коментарі День.LIVE.

Від чого залежить ефективність бійця

"Мілан" зазначив, що велике значення мають планування командирів, відповідне спорядження та навчання, яке дозволяє не лише виконувати бойові завдання, а й зберігати життя під час операцій.

"Є водій, його не пошлють в окопи чи зачищати якусь посадку. І водій дійсно буде закріплений за своєю військовою технікою, він буде її обслуговувати, ремонтувати й так далі", — повідомив представник "Азову".

Нагадаємо, у в бригаді "Азов" є вакансія для фахівців із радіозв'язку. У підрозділі ППО бракує зв'язківців, які здатні забезпечити безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу.

Також "Азов" шукає людей, які знаються на танковому озброєнні та вміють стріляти з гармати — навідників-операторів танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід необов'язково.

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00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

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17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

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17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

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16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

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