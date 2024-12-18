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В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

18 декабря 2024 г. 12:10

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

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11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Большинство автомобилей украинским военным поставляют именно волонтеры. Все оформляется через благотворительные фонды или на военные части.

Об этом заявил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 декабря.

Штрафы для волонтеров за передачу автомобилей

Бородин прокомментировал ситуацию по штрафам для волонтеров, которые передают автомобили военным. По его словам, в начале войны передача помощи была менее формализованная, но сейчас ситуация другая.

"Сейчас авто обычно регистрируют либо на части, либо на военнослужащих", — отметил Бородин.

Вместе с тем Бородин отметил, что ограничение штатных мест для техники усложняет ситуацию. Он убежден, что вопрос штрафов нуждается в детальном рассмотрении.

Напомним, Нина Южанина заявила, что в Украине штрафуют волонтеров за передачу автомобилей военным частям. Их размер может достигать 100 тысяч гривен.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на скандал с Бойко. Накануне депутат Юрий Бойко опубликовал видео в соцсетях о якобы "атаки на русский язык".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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