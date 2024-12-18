В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Большинство автомобилей украинским военным поставляют именно волонтеры. Все оформляется через благотворительные фонды или на военные части.

Об этом заявил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 декабря.

Штрафы для волонтеров за передачу автомобилей

Бородин прокомментировал ситуацию по штрафам для волонтеров, которые передают автомобили военным. По его словам, в начале войны передача помощи была менее формализованная, но сейчас ситуация другая.

"Сейчас авто обычно регистрируют либо на части, либо на военнослужащих", — отметил Бородин.

Вместе с тем Бородин отметил, что ограничение штатных мест для техники усложняет ситуацию. Он убежден, что вопрос штрафов нуждается в детальном рассмотрении.

Напомним, Нина Южанина заявила, что в Украине штрафуют волонтеров за передачу автомобилей военным частям. Их размер может достигать 100 тысяч гривен.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на скандал с Бойко. Накануне депутат Юрий Бойко опубликовал видео в соцсетях о якобы "атаки на русский язык".