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У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

18 грудня 2024 р. 12:10

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

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Більшість автомобілів українським військовим постачають саме волонтери. Усе оформлюється через благодійні фонди або напряму на військові частини.

Про це заявив пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 грудня.

Штрафи для волонтерів за передачу автомобілів

Бородін прокоментував ситуацію щодо штрафів для волонтерів, які передають автомобілі військовим. За його словами, на початку війни передача допомоги відбувалася менш формалізовано, але зараз ситуація інша.

"Зараз авто зазвичай реєструють або на частини, або на військовослужбовців", — зазначив Бородін.

Разом з тим Бородін зазначив, що обмеження штатних місць для техніки ускладнює ситуацію. Він переконаний, що питання штрафів потребує детального розгляду.

Нагадаємо, Ніна Южаніна заявила, що в Україні штрафують волонтерів за передачу автомобілів військовим частинам. Їхній розмір може сягати 100 тисяч гривень.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на скандал з Бойком. Напередодні депутат Юрій Бойко опублікував відео в соцмережах про нібито "атаки на російську мову".

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18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

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13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

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12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

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