У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Більшість автомобілів українським військовим постачають саме волонтери. Усе оформлюється через благодійні фонди або напряму на військові частини.

Про це заявив пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 грудня.

Штрафи для волонтерів за передачу автомобілів

Бородін прокоментував ситуацію щодо штрафів для волонтерів, які передають автомобілі військовим. За його словами, на початку війни передача допомоги відбувалася менш формалізовано, але зараз ситуація інша.

"Зараз авто зазвичай реєструють або на частини, або на військовослужбовців", — зазначив Бородін.

Разом з тим Бородін зазначив, що обмеження штатних місць для техніки ускладнює ситуацію. Він переконаний, що питання штрафів потребує детального розгляду.

Нагадаємо, Ніна Южаніна заявила, що в Україні штрафують волонтерів за передачу автомобілів військовим частинам. Їхній розмір може сягати 100 тисяч гривень.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на скандал з Бойком. Напередодні депутат Юрій Бойко опублікував відео в соцмережах про нібито "атаки на російську мову".