В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Российская армия безостановочно бросает людей на "мясные штурмы", ведь может себе это позволить, учитывая человеческий ресурс. Однако Вооруженные силы берегут каждого своего военного.

Об этом рассказал заместитель командира по психологической поддержке персонала 155 ОМБр Иван Суров в эфире Ранок.LIVE.

Чем оккупанты отличаются от ВСУ

Суров заявил, что россияне бросают в бой новобранцев уже через два-три дня после подготовки. Их тактика проста — забрасывать "мясом", где из десяти оккупантов до цели доходят только один-два человека.

По словам военного, украинские бойцы действуют умнее: истощают врага, уничтожая во время наступательных действий, а затем переходят в контратаки. Так произошло, например, в Песчаном, где ВСУ смогли отбить позиции после истощения противника.

Напомним, недавно аналитики ISW объяснили, почему остановилось наступление оккупантов на Покровск. Ранее россияне были более активны на этом направлении.

Кроме того, в Институте изучения войны заявили, что РФ не успевает восстанавливать потери бронетехники и меняет тактику. Только за год было уничтожено 1 400 основных боевых танков и более 3 700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.