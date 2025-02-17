Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне arrow
В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

17 февраля 2025 г. 11:31

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

Российская армия безостановочно бросает людей на "мясные штурмы", ведь может себе это позволить, учитывая человеческий ресурс. Однако Вооруженные силы берегут каждого своего военного.

Об этом рассказал заместитель командира по психологической поддержке персонала 155 ОМБр Иван Суров в эфире Ранок.LIVE.

Чем оккупанты отличаются от ВСУ

Суров заявил, что россияне бросают в бой новобранцев уже через два-три дня после подготовки. Их тактика проста — забрасывать "мясом", где из десяти оккупантов до цели доходят только один-два человека.

По словам военного, украинские бойцы действуют умнее: истощают врага, уничтожая во время наступательных действий, а затем переходят в контратаки. Так произошло, например, в Песчаном, где ВСУ смогли отбить позиции после истощения противника.

Напомним, недавно аналитики ISW объяснили, почему остановилось наступление оккупантов на Покровск. Ранее россияне были более активны на этом направлении.

Кроме того, в Институте изучения войны заявили, что РФ не успевает восстанавливать потери бронетехники и меняет тактику. Только за год было уничтожено 1 400 основных боевых танков и более 3 700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:35 Пробки на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

11:22 На Львовщине закрывают все школы — какая причина

11:22 Квартира от государства — кто из военных получит жилье в 2025

11:14 Нганну вызвал на бой Владимира Кличко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:13 Семь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:08 В Киеве на закупки асфальтобетона переплатили 410 тыс. грн

11:07 Госпомощь на детей — кто сможет получить по 6,5 тыс. грн

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

11:00 Угроза в Черном море — РФ вывела ракетоносители

11:35 Пробки на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

11:22 На Львовщине закрывают все школы — какая причина

11:22 Квартира от государства — кто из военных получит жилье в 2025

11:14 Нганну вызвал на бой Владимира Кличко

11:13 Семь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:08 В Киеве на закупки асфальтобетона переплатили 410 тыс. грн

11:07 Госпомощь на детей — кто сможет получить по 6,5 тыс. грн

11:00 Угроза в Черном море — РФ вывела ракетоносители

10:45 Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском — задержали агентов РФ

10:38 Кандидаты в канцлеры Германии поспорили об Украине

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

06:52 Выбрала Трампа, а не сына — кто такая Кэролайн Ливитт

06:40 Изменения на рынке лома — новые цены на латунь в феврале

13 февраля 2025

06:52 Слушается Трампа — кто такой новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE