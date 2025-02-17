У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Російська армія безупинну кидає людей на "м'ясні штурми", адже може собі це дозволити, зважаючи на людський ресурс. Однак Збройні сили бережуть кожного свого військового.

Про це розповів заступник командира з психологічної підтримки персоналу 155 ОМБр Іван Суров у ефірі Ранок.LIVE.

Чим окупанти відрізняються від ЗСУ

Суров заявив, що росіяни кидають у бій новобранців уже через два-три дні після підготовки. Їхня тактика проста — закидати "м’ясом", де з десять окупантів до цілі доходять лише одна-дві людини.

За словами військового, українські бійці діють розумніше: виснажують ворога, знищуючи під час наступальних дій, а потім переходять у контратаки. Так відбулося, наприклад, у Піщаному, де ЗСУ змогли відбити позиції після виснаження противника.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW пояснили, чому зупинився наступ окупантів на Покровськ. Раніше росіяни були більш активні на цьому напрямку.

Крім того, в Інституті вивчення війни заявили, що РФ не встигає відновлювати втрати бронетехніки і змінює тактику. Лише за рік було знищено 1 400 основних бойових танків і понад 3 700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів.