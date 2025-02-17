Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни arrow
У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

17 лютого 2025 р. 11:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

Російська армія безупинну кидає людей на "м'ясні штурми", адже може собі це дозволити, зважаючи на людський ресурс. Однак Збройні сили бережуть кожного свого військового.

Про це розповів заступник командира з психологічної підтримки персоналу 155 ОМБр Іван Суров у ефірі Ранок.LIVE

Чим окупанти відрізняються від ЗСУ

Суров заявив, що росіяни кидають у бій новобранців уже через два-три дні після підготовки. Їхня тактика проста — закидати "м’ясом", де з десять окупантів до цілі доходять лише одна-дві людини.

За словами військового, українські бійці діють розумніше: виснажують ворога, знищуючи під час наступальних дій, а потім переходять у контратаки. Так відбулося, наприклад, у Піщаному, де ЗСУ змогли відбити позиції після виснаження противника.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW пояснили, чому зупинився наступ окупантів на Покровськ. Раніше росіяни були більш активні на цьому напрямку. 

Крім того, в Інституті вивчення війни заявили, що РФ не встигає відновлювати втрати бронетехніки і змінює тактику. Лише за рік було знищено 1 400 основних бойових танків і понад 3 700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:15 Втрата документів на квартиру — що робити і куди звертатися

12:15 Кремль підтвердив зустріч з представниками США — коли відбудеться

12:15 Українські бійці ССО розбили росіян в тилу — відео

12:09 Росіяни вдарили по Миколаєву новими дронами — які наслідки

12:03 Користувачам Android обмежать деякі функції — причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 У Міноборони назвали п'ять найпопулярніших вакансій у Резерв+

11:50 Рекордні морози сунуть на Україну — синоптик зробив прогноз

11:35 Пробки на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

11:22 На Львівщині закривають усі школи — яка причина

12:15 Втрата документів на квартиру — що робити і куди звертатися

12:15 Кремль підтвердив зустріч з представниками США — коли відбудеться

12:15 Українські бійці ССО розбили росіян в тилу — відео

12:09 Росіяни вдарили по Миколаєву новими дронами — які наслідки

12:03 Користувачам Android обмежать деякі функції — причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 У Міноборони назвали п'ять найпопулярніших вакансій у Резерв+

11:50 Рекордні морози сунуть на Україну — синоптик зробив прогноз

11:35 Пробки на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

11:22 На Львівщині закривають усі школи — яка причина

11:22 Квартира від держави — хто з військових отримає житло у 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

06:40 Ринок золота у лютому — нові тарифи у ломбардах України

14 лютого 2025

18:15 Гроші на війну — які країни купляють російський газ та чому

07:15 Війна за ринок ЄС — як Трамп хоче забрати у Росії "газову голку"

06:52 Обрала Трампа, а не сина — хто така Керолайн Лівітт

06:40 Зміни на ринку брухту в Україні — нові ціни на латунь у лютому

13 лютого 2025

06:52 Чи слухається Трампа — хто такий новий очільник ЦРУ Джон Реткліфф

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Text

08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

15 лютого 2025
Text

19:47 Підсумки двох днів конференції в Мюнхені — заяви Зеленського

14 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE