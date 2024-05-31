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Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

31 мая 2024 г. 18:47

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

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Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

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12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

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Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете. По его словам, речь идет о почти 100 тысячах человек.

Об этом Михаил Цымбалюк сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 31 мая.

Учет военных пенсионеров

По словам Цымбалюка, первоочередным остается выбор — "либо воевать, либо работать и платить налоги".

Он отметил, пока еще не достигнуто единого мнения относительно экономического бронирования. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов подчеркнул, что худшим вариантом мобилизации является выдача повесток рабочим важных предприятий.

"Как смотивировать других мужчин стать на воинский учет, пока очень мало ответов", — добавил Цимбалюк.

Напомним, в украинском законодательстве не существует понятий "небинарный человек" или "трансгендер", есть только мужчины и женщины. Поэтому небинарные лица, подпадающие под процесс мобилизации, могут быть привлечены в Силы обороны Украины.

Также в новом законе о мобилизации нет норм о священниках. Так что, скорее всего, вопрос о возможной мобилизации священнослужителей будет решаться в ручном режиме, что оставит пространство для манипуляций и давления.

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20:08 Новые правила военного учета — что нужно знать украинцам до 25 лет

19:57 Укрэнерго предупредило о возвращении к отключениям электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:54 Соучредитель Monobank Гороховский раскритиковал отказ от идеи "экономического бронирования"

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

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12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

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10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

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