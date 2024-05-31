Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете. По его словам, речь идет о почти 100 тысячах человек.

Об этом Михаил Цымбалюк сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 31 мая.

Учет военных пенсионеров

По словам Цымбалюка, первоочередным остается выбор — "либо воевать, либо работать и платить налоги".

Он отметил, пока еще не достигнуто единого мнения относительно экономического бронирования. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов подчеркнул, что худшим вариантом мобилизации является выдача повесток рабочим важных предприятий.

"Как смотивировать других мужчин стать на воинский учет, пока очень мало ответов", — добавил Цимбалюк.

Напомним, в украинском законодательстве не существует понятий "небинарный человек" или "трансгендер", есть только мужчины и женщины. Поэтому небинарные лица, подпадающие под процесс мобилизации, могут быть привлечены в Силы обороны Украины.

Также в новом законе о мобилизации нет норм о священниках. Так что, скорее всего, вопрос о возможной мобилизации священнослужителей будет решаться в ручном режиме, что оставит пространство для манипуляций и давления.