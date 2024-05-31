Заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку. За його словами, йдеться про майже 100 тисяч осіб.

Про це Михайло Цимбалюк сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 31 травня.

Облік військових пенсіонерів

За словами Цимбалюка, першочерговим залишається вибір — "або воювати, або працювати й сплачувати податки".

Він зазначив, наразі ще не досягнуто єдиної думки щодо економічного бронювання. Заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів наголосив, що найгіршим варіантом мобілізації є видача повісток робітникам важливих підприємств.

"Як змотивувати інших чоловіків стати на військовий облік, поки що є дуже мало відповідей", — додав Цимбалюк.

Нагадаємо, в українському законодавстві не існує понять "небінарна людина" чи "трансгендер", є тільки чоловіки та жінки. Тому небінарні особи, які підпадають під процес мобілізації, можуть бути залучені до Сил оборони України.

Також у новому законі про мобілізацію немає норм про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі, що залишить простір для маніпуляцій та тиску.