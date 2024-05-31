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Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

31 травня 2024 р. 18:47

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

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14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

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12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

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10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

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Заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку. За його словами, йдеться про майже 100 тисяч осіб.

Про це Михайло Цимбалюк сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 31 травня.

Облік військових пенсіонерів

За словами Цимбалюка, першочерговим залишається вибір — "або воювати, або працювати й сплачувати податки". 

Він зазначив, наразі ще не досягнуто єдиної думки щодо економічного бронювання. Заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів наголосив, що найгіршим варіантом мобілізації є видача повісток робітникам важливих підприємств.

"Як змотивувати інших чоловіків стати на військовий облік, поки що є дуже мало відповідей", — додав Цимбалюк.

Нагадаємо, в українському законодавстві не існує понять "небінарна людина" чи "трансгендер", є тільки чоловіки та жінки. Тому небінарні особи, які підпадають під процес мобілізації, можуть бути залучені до Сил оборони України.

Також у новому законі про мобілізацію немає норм про священників. Тож, скоріш за все, питання про можливу мобілізацію священнослужителів вирішуватиметься у ручному режимі, що залишить простір для маніпуляцій та тиску.

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19:54 Співзасновник Monobank Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання"

19:39 Оголошення мобілізації у Польщі — польська газета заявила про кібератаку

19:38 Зеленський подякував королю Швеції за допомогу Україні

19:36 Мобілізація, підвищення тарифів та нові пенсії — що зміниться для українців з 1 червня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 "Пташка" з "Азовсталі" пояснила, що чекає на українців у разі програшу Росії

19:22 Бійці Третьої штурмової показали допит полонених, — відео

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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