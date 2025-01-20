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Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

20 января 2025 г. 12:33

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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В украинской армии, даже несмотря на цифровизацию, с командиров до сих пор требуют много бумажной отчетности. С рядом документов приходится работать постоянно, при этом, необходимо также готовить личный состав.

Об этом рассказал офицер ВСУ Сергей Шакун в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 января.

Бумажная бюрократия в армии

Как отметил Шакун необходимо проводить проверки в тех подразделениях, которые не справляются с поставленными задачами. Там, где командиры воюют и уничтожают врага, беготня с документами только мешает.

"Эти проверки или "бумажная армия" — это вообще позор", — заявил офицер ВСУ.

Военный отметил, что вместо формальных проверок нужно делать фокус на боевой подготовке. По словам Шакуна, цифровизацию ввели, но она только начала менять армию.

"Бумажка на бумажку и еще бумажкой сверху надо подтвердить. И так каждую неделю, каждый месяц", — отметил военный.

Напомним, в 156 бригаде сейчас работает комплексная группа Генштаба. Благодаря этому должны проверить формирование бригады и подготовку к боевым действиям.

В новосозданной 155-й бригаде произошел скандал — более 1500 военнослужащих ушли в СЗЧ. Сейчас работают над решением проблем, которые возникли в бригаде. Для военных открыли горячую линию, кроме того, набирают новых офицеров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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