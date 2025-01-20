Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

В українській армії, навіть попри цифровізацію, з командирів досі вимагають багато паперової звітності. З низкою документів доводиться працювати постійно, при цьому, необхідно також готувати особовий склад.

Про це розповів офіцер ЗСУ Сергій Шакун в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 20 січня.

Паперова бюрократія в армії

Як зазначив Шакун необхідно проводити перевірки у тих підрозділах, які не справляються з поставленими завданнями. Там, де командири воюють та знищують ворога, біганина з документами тільки заважає.

"Ці перевірки чи "паперова армія" — це взагалі ганьба", — заявив офіцер ЗСУ.

Військовий зауважив, що замість формальних перевірок потрібно робити фокус на бойовій підготовці. За словами Шакуна, цифровізацію запровадили, але вона тільки почала змінювати армію.

"Папірець на папірець і ще папірцем зверху треба підтвердити. І так кожен тиждень, кожен місяць", — зазначив військовий.

Нагадаємо, у 156 бригаді наразі працює комплексна група Генштабу. Завдяки цьому мають перевірити формування бригади та підготовку до бойових дій.

У новоствореній 155-й бригаді стався скандал — понад 1500 військовослужбовців пішли в СЗЧ. Наразі працюють над розв'язування проблем, які виникли у бригаді. Для військових відкрили гарячу лінію, крім того, набирають нових офіцерів.