Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Украинский военный Андрей Кривущенко прокомментировал начало боевых действий в Курской области. По его словам, это джокер в нашей раскладке.

Об этом Андрей Кривущенко сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 6 января.

Операция ВСУ в Курской области

Кривущенко отметил, что после начала Курской операции, "у нас есть чем уже торговаться".

По его словам, Украина теряет территории, однако этому не способствуют события на Курщине. Он также прокомментировал информацию о контрнаступлении Сил обороны.

"В первые дни глобальных операций не рекомендуется комментировать их, выждать паузу, понять, какую цель они несут... Я надеюсь, что это отвлечение, чтобы остановить продвижение противника по восточному направлению линии фронта на территории Украины", — добавил Кривущенко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала операции Сил обороны Украины в Курской области враг потерял более 38 тысяч оккупантов.

Также десантники опубликовали видео с уничтожением захватчиков в Курской области. Защитники ликвидировали их с помощью бронетранспортера Stryker 80.