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Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

06 січня 2025 р. 22:56

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20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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Український військовий Андрій Кривущенко прокоментував початок бойових дій у Курській області. За його словами, це джокер у нашій розкладці.

Про це Андрій Кривущенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 6 січня.

Операція ЗСУ у Курській області

Кривущенко зазначив, що після початку Курської операції, "у нас є чим уже торгуватися".

За його словами, Україна втрачає території, втім цьому не передують події на Курщині. Він також прокоментував інформацію про контрнаступ Сил оборони.

"У перші дні глобальних операцій не рекомендується коментувати їх, вичекати паузу, зрозуміти, яку мету вони несуть... Я сподіваюся, що це відволікання, щоб зупинити просування противника по східному напрямку лінії фронту на території України", — додав Кривущенко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку операції Сил оборони України у Курській області ворог втратив понад 38 тисяч окупантів.

Також десантники опублікували відео зі знищенням загарбників у Курській області. Захисники ліквідовували їх за допомогою бронетранспортера Stryker 80.

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23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

23:01 Росіяни обстріляли Харківщину авіабомбами — постраждала жінка

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20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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