Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Український військовий Андрій Кривущенко прокоментував початок бойових дій у Курській області. За його словами, це джокер у нашій розкладці.

Про це Андрій Кривущенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 6 січня.

Операція ЗСУ у Курській області

Кривущенко зазначив, що після початку Курської операції, "у нас є чим уже торгуватися".

За його словами, Україна втрачає території, втім цьому не передують події на Курщині. Він також прокоментував інформацію про контрнаступ Сил оборони.

"У перші дні глобальних операцій не рекомендується коментувати їх, вичекати паузу, зрозуміти, яку мету вони несуть... Я сподіваюся, що це відволікання, щоб зупинити просування противника по східному напрямку лінії фронту на території України", — додав Кривущенко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку операції Сил оборони України у Курській області ворог втратив понад 38 тисяч окупантів.

Також десантники опублікували відео зі знищенням загарбників у Курській області. Захисники ліквідовували їх за допомогою бронетранспортера Stryker 80.