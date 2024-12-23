Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников опроверг информацию о наступлении россиян на Херсон. Он назвал это фейком.

Об этом Толоконников сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Что известно о наступлении россиян на Херсон

"Россияне постоянно демонстрируют подготовку, передвижение и увеличение контингента, но это не значит, что они готовы к реальному штурму. Это было бы самоубийством для них", — заявил Толоконников.

Он также отметил, что среди военных РФ в группировке "Днепр" фиксируются массовые самоубийства. Солдаты осознают, что их фактически отправляют насмерть, что создает критическую ситуацию внутри российских войск.

Напомним, в Херсоне вечером понедельника, 23 декабря, раздались взрывы. В области тогда объявлена воздушная тревога.

Добавим, что враг не отказывается от планов начать новую наступательную операцию на юге Украины. Под угрозой правобережная часть Херсонской области, а также Запорожье.