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Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

23 грудня 2024 р. 23:13

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19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

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17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

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14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

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13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

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13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

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Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков спростував інформацію про наступ росіян на Херсон. Він назвав це фейком.

Про це Толоконніков сказав в ефірі "Вечір.LIVE".  

https://t.me/novynylive/132771

Що відомо про наступ росіян на Херсон

"Росіяни постійно демонструють підготовку, пересування та збільшення контингенту, але це не означає, що вони готові до реального штурму. Це було б самогубством для них", — заявив Толоконніков.

Він також зазначив, що серед військових РФ в угрупованні "Дніпро" фіксуються масові самогубства. Солдати усвідомлюють, що їх фактично відправляють на смерть, що створює критичну ситуацію всередині російських військ.  

Нагадаємо, у Херсоні ввечері понеділка, 23 грудня, пролунали вибухи. В області тоді оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що ворог не відмовляється від планів розпочати нову наступальну операцію на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя.

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