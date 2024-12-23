Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков спростував інформацію про наступ росіян на Херсон. Він назвав це фейком.

Про це Толоконніков сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Що відомо про наступ росіян на Херсон

"Росіяни постійно демонструють підготовку, пересування та збільшення контингенту, але це не означає, що вони готові до реального штурму. Це було б самогубством для них", — заявив Толоконніков.

Він також зазначив, що серед військових РФ в угрупованні "Дніпро" фіксуються масові самогубства. Солдати усвідомлюють, що їх фактично відправляють на смерть, що створює критичну ситуацію всередині російських військ.

Нагадаємо, у Херсоні ввечері понеділка, 23 грудня, пролунали вибухи. В області тоді оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що ворог не відмовляється від планів розпочати нову наступальну операцію на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя.