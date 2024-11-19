Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина arrow
Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

19 ноября 2024 г. 14:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Украина уже ровно тысячу дней борется с российскими оккупантами в полномасштабной войне. В течение этого периода произошло множество событий — от масштабных обстрелов до деоккупации населенных пунктов.

Вспомнить события можно в видео Новини.LIVE.

Тысяча дней полномасштабной войны в Украине

Это время стало тяжелым испытанием для каждого украинца, побуждая переосмыслить ценности, преодолеть страхи и объединиться ради победы.

В видео можно увидеть украинских защитников, которые ежедневно ликвидируют оккупантов и их технику, эвакуацию людей и волонтеров, а также деоккупацию населенных пунктов.

Напомним, Зеленский показал, что прошла страна за 1 000 дней полномасштабной войны с Россией, акцентировав внимание на ключевых событиях.

Также страны Запада, Европейский Союз и НАТО выражают поддержку Украине по случаю 1000 дней полномасштабной войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

14:50 Зеленский рассказал, сколько военных перевелось через "Армия+"

14:48 Зеленский объяснил, почему ВСУ нужен военный омбудсман

14:47 Первый уровень опасности — какая погода будет в Киеве завтра

14:42 Писториус отреагировал на повреждение кабелей в Балтийском море

14:31 Мобилизированный в Одессе языковой активист просит полмиллиона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:30 Зарплаты до 84 000 грн — какие вакансии предлагают в ДТЭК

14:18 Зеленский назвал условие, при котором в Украине пройдут выборы

14:13 Дождь, снег и гололедица — что ожидать от погоды во Львове завтра

14:13 Чиновники МСЭК попались с поличным — СБУ разоблачила схему

14:10 Зеленский объяснил, что отделяет Украину от вступления в НАТО

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета