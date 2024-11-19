Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Украина уже ровно тысячу дней борется с российскими оккупантами в полномасштабной войне. В течение этого периода произошло множество событий — от масштабных обстрелов до деоккупации населенных пунктов.

Вспомнить события можно в видео Новини.LIVE.

Тысяча дней полномасштабной войны в Украине

Это время стало тяжелым испытанием для каждого украинца, побуждая переосмыслить ценности, преодолеть страхи и объединиться ради победы.

В видео можно увидеть украинских защитников, которые ежедневно ликвидируют оккупантов и их технику, эвакуацию людей и волонтеров, а также деоккупацию населенных пунктов.

Напомним, Зеленский показал, что прошла страна за 1 000 дней полномасштабной войны с Россией, акцентировав внимание на ключевых событиях.

Также страны Запада, Европейский Союз и НАТО выражают поддержку Украине по случаю 1000 дней полномасштабной войны.