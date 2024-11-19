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Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

19 листопада 2024 р. 14:06

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

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13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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Україна вже рівно тисячу днів бореться з російськими окупанти у повномасштабній війні. Протягом цього періоду відбулося безліч подій — від масштабних обстрілів до деокупації населених пунктів.

Пригадати події можна у відео Новини.LIVE.

Тисяча днів повномасштабної війни в Україні

Цей час став важким випробуванням для кожного українця, спонукаючи переосмислити цінності, подолати страхи та згуртуватися заради перемоги.

У відео можна побачити українських захисників, які щодня ліквідовують окупантів та їх техніку, евакуацію людей та волонтерів, а також деокупацію населених пунктів.

Нагадаємо, Зеленський показав, через що пройшла країна за 1 000 днів повномасштабної війни з Росією, акцентувавши увагу на ключових подіях.

Також країни Заходу, Європейський Союз та НАТО висловлюють підтримку Україні з нагоди 1 000 днів повномасштабної війни. 

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14:10 Зеленський пояснив, що відділяє Україну від вступу в НАТО

13:52 Чоловік намагався вивезти з України артефакт — рішення суду

13:51 В Одесі викрили грандіозну схему для ухилянтів —подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Київавтодор відмовився від дешевшого підрядника з ремонту мосту

13:48 На Сумщині під завалами від обстрілу загинула матір з дітьми

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10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету