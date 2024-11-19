Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Україна вже рівно тисячу днів бореться з російськими окупанти у повномасштабній війні. Протягом цього періоду відбулося безліч подій — від масштабних обстрілів до деокупації населених пунктів.

Пригадати події можна у відео Новини.LIVE.

Тисяча днів повномасштабної війни в Україні

Цей час став важким випробуванням для кожного українця, спонукаючи переосмислити цінності, подолати страхи та згуртуватися заради перемоги.

У відео можна побачити українських захисників, які щодня ліквідовують окупантів та їх техніку, евакуацію людей та волонтерів, а також деокупацію населених пунктів.

Нагадаємо, Зеленський показав, через що пройшла країна за 1 000 днів повномасштабної війни з Росією, акцентувавши увагу на ключових подіях.

Також країни Заходу, Європейський Союз та НАТО висловлюють підтримку Україні з нагоди 1 000 днів повномасштабної війни.