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Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

13 ноября 2024 г. 14:56

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07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

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07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко рассказал, что около 50 тысяч украинских военных проходили обучение за границей. Эта цифра будет только расти.

Об этом Иван Тимочко заявил в эфире День.LIVE.

Обучение украинских бойцов за границей

"Благодаря поддержке союзников в прошлом году за границей удалось подготовить около 50 тысяч военных", — сказал Тимочко.

По его словам, система обучения имеет свои вызовы и учитывает потребность в непрерывном комплектовании. Большая часть подготовки сейчас проходит за пределами страны, и, вероятно, цифра подготовленных не в Украине бойцов будет только расти.

Напомним, в Украине во время мобилизации, прежде чем отправить военнообязанного на фронт, он обязательно должен пройти базовую всеобщую военную подготовку. В ВСУ назвали все нюансы и недостатки.

Также мы писали, что в Германии прошли обучение около 18 тысяч украинских военных. Там раскрыли детали подготовки бойцов ВСУ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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