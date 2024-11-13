Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко розповів, що близько 50 тисяч українських військових проходили навчання за кордоном. Ця цифра лише зростатиме.

Про це Іван Тимочко заявив в ефірі День.LIVE.

Навчання українських бійців за кордоном

"Завдяки підтримці союзників торік за кордоном вдалося підготувати близько 50 тисяч військових", — сказав Тимочко.

За його словами, система навчання має свої виклики та враховує потреби безперервного комплектування. Велика частина підготовки зараз відбувається за межами країни, і, ймовірно, цифра підготовлених не в Україні бійців тільки зростатиме.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації, перш ніж відправити військовозобов'язаного на фронт, він обов'язково має пройти базову загальну військову підготовку. У ЗСУ назвали усі нюанси та недоліки.

Також ми писали, що в Німеччині пройшли навчання близько 18 тисяч українських військових. Там розкрили деталі підготовки бійців ЗСУ.