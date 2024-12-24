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Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

24 декабря 2024 г. 21:42

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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

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01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину около 60 тысяч человек потеряли конечности в результате боевых действий. Речь идет как о военных, так и о гражданских.

Об этом сообщила народная депутат Елена Никорак в эфире День.LIVE.

Потеря конечностей из-за полномасштабного вторжения РФ — что известно

Украинское правительство вместе с международными партнерами работает над созданием современных реабилитационных центров, обеспечением протезирования и психологической поддержки для пострадавших от войны.

Данная ситуация напоминает о необходимости усиления внимания к проблемам реабилитации, адаптации и интеграции людей в общество, отметила Никорак.

Она добавила, что эта ужасная статистика демонстрирует масштабы человеческих потерь и травм, нанесенных войной, которая длится почти три года.

Напомним, украинцы, получившие инвалидность в результате войны, могут рассчитывать на получение определенных льгот от государства. 

Мы рассказывали, что правительство готовит реформу системы социального страхования в Украине, которая предполагает усиленную поддержку уязвимых категорий лиц. 

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