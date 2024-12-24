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Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

24 грудня 2024 р. 21:42

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні близько 60 тисяч людей втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Йдеться і як про військових, так і про цивільних.

Про це повідомила народна депутатка Олена Никорак в ефірі День.LIVE.

Втрата кінцівок через повномасштабне вторгнення РФ — що відомо

Український уряд разом із міжнародними партнерами працює над створенням сучасних реабілітаційних центрів, забезпеченням протезування та психологічної підтримки для тих, хто постраждав від війни.

Ця ситуація нагадує про необхідність посилення уваги до проблем реабілітації, адаптації та інтеграції таких людей у суспільство, зазначила Никорак.

Вона додала, що ця жахлива статистика демонструє масштаби людських втрат і травм, завданих війною, яка триває вже майже два роки.

Нагадаємо, українці, які отримали інвалідність унаслідок війни, можуть розраховувати на отримання певних пільг від держави. 

Ми розповідали, що уряд готує реформу системи соціального страхування в Україні, що передбачає посилену підтримку вразливих категорій осіб. 

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21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

21:25 У МЗС висловилися щодо примусового повернення біженців в Україну

20:50 Запізнився з кесаревим розтином — як у Києві суд покарав лікаря

20:47 Що станеться з висновками МСЕК після 31 грудня — роз’яснення МОЗ

20:33 Відключення світла в Одесі — які графіки на середу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:29 У Львові потребуючих пригостили різдвяною вечерею — фото

20:21 Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

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09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

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01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів