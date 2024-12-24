Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні близько 60 тисяч людей втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Йдеться і як про військових, так і про цивільних.

Про це повідомила народна депутатка Олена Никорак в ефірі День.LIVE.

Втрата кінцівок через повномасштабне вторгнення РФ — що відомо

Український уряд разом із міжнародними партнерами працює над створенням сучасних реабілітаційних центрів, забезпеченням протезування та психологічної підтримки для тих, хто постраждав від війни.

Ця ситуація нагадує про необхідність посилення уваги до проблем реабілітації, адаптації та інтеграції таких людей у суспільство, зазначила Никорак.

Вона додала, що ця жахлива статистика демонструє масштаби людських втрат і травм, завданих війною, яка триває вже майже два роки.

Нагадаємо, українці, які отримали інвалідність унаслідок війни, можуть розраховувати на отримання певних пільг від держави.

Ми розповідали, що уряд готує реформу системи соціального страхування в Україні, що передбачає посилену підтримку вразливих категорій осіб.