Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что основная проблема скандала в подразделении "Асгард" в том, что часть ребят перевели в другой взвод, а остальных — нет. Командир создал новую группу, где возникли недоразумения.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 16 октября.

Что случилось в подразделении "Асгард"

Нардеп отметил, что конфликт возник из-за разрыва команды операторов БпЛА, работающих как одна команда. Командир создал новую группу "Мидгард" для оставшихся.

Он отметил, что военная служба правопорядка Украины должна подробно разобраться в ситуации.

Что предшествовало

Напомним, 13 октября военнослужащие подразделения "Асгард" заявили об угрозах и унижениях со стороны советника командующего Сухопутными войсками. Воины отказались выполнять его приказ, поскольку он гражданское лицо.

Незадолго в Сухопутных войсках Украины заявили, что проведут расследование по инциденту, о котором заявили бойцы подразделения "Асгард".

Также мы писали, что в Днепре произошел скандал между гендиректором компании Steko Сергеем Положаем и сотрудниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей.