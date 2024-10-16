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Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

16 октября 2024 г. 14:21

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14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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Народный депутат Александр Федиенко заявил, что основная проблема скандала в подразделении "Асгард" в том, что часть ребят перевели в другой взвод, а остальных — нет. Командир создал новую группу, где возникли недоразумения.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 16 октября.

Что случилось в подразделении "Асгард"

Нардеп отметил, что конфликт возник из-за разрыва команды операторов БпЛА, работающих как одна команда. Командир создал новую группу "Мидгард" для оставшихся.

Он отметил, что военная служба правопорядка Украины должна подробно разобраться в ситуации.

Что предшествовало

Напомним, 13 октября военнослужащие подразделения "Асгард" заявили об угрозах и унижениях со стороны советника командующего Сухопутными войсками. Воины отказались выполнять его приказ, поскольку он гражданское лицо.

Незадолго в Сухопутных войсках Украины заявили, что проведут расследование по инциденту, о котором заявили бойцы подразделения "Асгард".

Также мы писали, что в Днепре произошел скандал между гендиректором компании Steko Сергеем Положаем и сотрудниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей.

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15:52 Нацбанк возьмется за криптовалюту — что нужно знать украинцам

15:42 Фиксировать преступления россиян — в Одессу пригласили международную миссию

15:36 В Киеве проходит митинг в память о пропавших без вести воинах — фоторепортаж Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 Зачистили лес в Харьковской области и уничтожили полк оккупантов — кадры спецоперации ГУР

15:08 РФ готовит удар по ядерным объектам — глава МИД на брифинге в Одессе

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14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

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11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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