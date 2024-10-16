Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що основна проблема скандалу у підрозділі "Асгард" в тому, що частину хлопців перевели в інший взвод, а решту — ні. Командир створив нову групу, де виникли непорозуміння.

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 16 жовтня.

Що трапилося в підрозділі "Асгард"

Нардеп зазначив, що конфлікт виник через розрив команди операторів БпЛА, які працюють як одна команда. Командир створив нову групу "Мідгард" для тих, хто залишився.

Він зазначив, що військова служба правопорядку України має детально розібратися в ситуації.

Що передувало

Нагадуємо, 13 жовтня військовослужбовці підрозділу "Асгард" заявили про погрози та принижування з боку радника командувача Сухопутних військ. Воїни відмовилися виконувати його наказ, оскільки він є цивільною особою.

Незадовго у Сухопутних військах України заявили, що проведуть розслідування щодо інциденту, про який заявили бійці підрозділу "Асгард".

Також ми писали, що у Дніпрі стався скандал між гендиректором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Він нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців.