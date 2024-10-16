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Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

16 жовтня 2024 р. 14:21

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14:21Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

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14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

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13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

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21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

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 Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що основна проблема скандалу у підрозділі "Асгард" в тому, що частину хлопців перевели в інший взвод, а решту — ні. Командир створив нову групу, де виникли непорозуміння. 

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 16 жовтня. 

Що трапилося в підрозділі "Асгард" 

Нардеп зазначив, що конфлікт виник через розрив команди операторів БпЛА, які працюють як одна команда. Командир створив нову групу "Мідгард" для тих, хто залишився.

Він зазначив, що військова служба правопорядку України має детально розібратися в ситуації. 

Що передувало

Нагадуємо, 13 жовтня військовослужбовці підрозділу "Асгард" заявили про погрози та принижування з боку радника командувача Сухопутних військ. Воїни відмовилися виконувати його наказ, оскільки він є цивільною особою. 

Незадовго у Сухопутних військах України заявили, що проведуть розслідування щодо інциденту, про який заявили бійці підрозділу "Асгард".

Також ми писали, що у Дніпрі стався скандал між гендиректором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Він нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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