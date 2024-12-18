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Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

18 декабря 2024 г. 19:38

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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Проблемы в 211-й бригаде являются следствием отсутствия современных реформ в украинской армии. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Об этом Жорин сказал в эфире программы "День.LIVE" в среду, 18 декабря.

Что сказал Жорин о 211-й бригаде

Он отметил, что в ВСУ до сих пор присутствует наследие советской армии, которое влияет на эффективность подразделений.

"В этом подразделении не было сержантской ветви, не было доверия к своим командировам, не было кадровых решений в соответствии с авторитетом на поле боя и тому подобное", — добавил военный.

Ключевые проблемы, по словам Жорина, это отсутствие сержантского звена, являющегося основой современной армии в странах НАТО, нехватка доверия к командирам со стороны личного состава. А также кадровые решения, которые принимаются не по результатам авторитета и заслуг в бою, а по другим принципам, злоупотребления властью и другие нарушения, которые имеют системный характер.

Жорин подчеркнул, что эти проблемы укоренены в структуре, оставшейся со времен советской армии. Они тормозят развитие ВСУ в условиях современной войны, где особенно важны горизонтальные связи, авторитет сержантов и эффективная кадровая политика.

По мнению военного, для успеха украинской армии требуется глубокое реформирование, ориентированное на западные стандарты, предусматривающие развитую сержантскую вертикаль и кадровую справедливость.

Как известно, командира 211-й понтонно-мостовой бригады подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У военных требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту. Соответствующее расследование опубликовала "Украинская правда".

Незадолго после появления материала Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядку в 211-ю бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.

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20:12 Жалобы на ТЦК — Лубинец сообщил, сколько получил в этом году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:01 Как выбирать вкусные мандарины без косточек — полезные секреты

20:00 Замена военных документов — как это сделать

19:57 ЕС хочет увеличить финансовую помощь Украине, — Politico

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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