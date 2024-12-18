Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Проблемы в 211-й бригаде являются следствием отсутствия современных реформ в украинской армии. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Об этом Жорин сказал в эфире программы "День.LIVE" в среду, 18 декабря.

Что сказал Жорин о 211-й бригаде

Он отметил, что в ВСУ до сих пор присутствует наследие советской армии, которое влияет на эффективность подразделений.

"В этом подразделении не было сержантской ветви, не было доверия к своим командировам, не было кадровых решений в соответствии с авторитетом на поле боя и тому подобное", — добавил военный.

Ключевые проблемы, по словам Жорина, это отсутствие сержантского звена, являющегося основой современной армии в странах НАТО, нехватка доверия к командирам со стороны личного состава. А также кадровые решения, которые принимаются не по результатам авторитета и заслуг в бою, а по другим принципам, злоупотребления властью и другие нарушения, которые имеют системный характер.

Жорин подчеркнул, что эти проблемы укоренены в структуре, оставшейся со времен советской армии. Они тормозят развитие ВСУ в условиях современной войны, где особенно важны горизонтальные связи, авторитет сержантов и эффективная кадровая политика.

По мнению военного, для успеха украинской армии требуется глубокое реформирование, ориентированное на западные стандарты, предусматривающие развитую сержантскую вертикаль и кадровую справедливость.

Как известно, командира 211-й понтонно-мостовой бригады подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У военных требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту. Соответствующее расследование опубликовала "Украинская правда".

Незадолго после появления материала Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядку в 211-ю бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.