Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Проблеми у 211-й бригаді є наслідком відсутності сучасних реформ в українській армії. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Про це Жорін сказав в ефірі програми "День.LIVE" у середу, 18 грудня.

Що сказав Жорін про 211-у бригаду

Він зазначив, що в ЗСУ досі присутній спадок радянської армії, який впливає на ефективність підрозділів.

"У цьому підрозділі не було сержантської гілки, не було довіри до своїх командирів, не було кадрових рішень відповідно до авторитету на полі бою тощо", — додав військовий.

Ключові проблеми, за словами Жоріна, це відсутність сержантської ланки, яка є основою сучасної армії в країнах НАТО, брак довіри до командирів з боку особового складу. А також кадрові рішення, які приймаються не за результатами авторитету та заслуг у бою, а за іншими принципами, та зловживання владою й інші порушення, які, мають системний характер.

Жорін підкреслив, що ці проблеми вкорінені у структурі, яка залишилася з часів радянської армії. Вони гальмують розвиток ЗСУ в умовах сучасної війни, де особливо важливими є горизонтальні зв’язки, авторитет сержантів і ефективна кадрова політика.

На думку військового, для забезпечення успіху української армії потрібне глибоке реформування, орієнтоване на західні стандарти, які передбачають розвинену сержантську вертикаль і кадрову справедливість.

Як відомо, командира 211-ї понтонно-мостової бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У військових вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста. Відповідне розслідування опублікувала "Українська правда".

Незадовго після появи матеріалу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211-у бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.