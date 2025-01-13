Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" рассказал о ситуации на Бахмутском и Покровском направлениях. По его словам, противник продолжает штурмовые действия, однако безуспешно.

Об этом Андрей "Прокурор" сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 января.

Ситуация на Бахмутском и Покровском направлениях

Военный отметил, что оккупанты сейчас адаптируют свою тактику. Известно, что противник использует как легкобронированную технику, так и диверсионно-разведывательные группы для атак.

Украинские защитники продолжают сопротивляться и уверяют, что уменьшение сил врага станет заметным в ближайшее время.

"Российская армия, хоть и численная, не является сильной — она просто длинная. Уменьшение численности врага и его техники — лишь вопрос времени", — добавил Андрей "Прокурор".

Напомним, недавно украинские воины нанесли удары по командным пунктам оккупантов в Донецкой области. В ISW проанализировали последствия.

Также впервые с начала полномасштабной войны России против Украины ВСУ могут иметь танковое преимущество над захватчиками.