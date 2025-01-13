Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного arrow
Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

13 января 2025 г. 13:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" рассказал о ситуации на Бахмутском и Покровском направлениях. По его словам, противник продолжает штурмовые действия, однако безуспешно.

Об этом Андрей "Прокурор" сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 января.

Ситуация на Бахмутском и Покровском направлениях

Военный отметил, что оккупанты сейчас адаптируют свою тактику. Известно, что противник использует как легкобронированную технику, так и диверсионно-разведывательные группы для атак.

Украинские защитники продолжают сопротивляться и уверяют, что уменьшение сил врага станет заметным в ближайшее время.

"Российская армия, хоть и численная, не является сильной — она просто длинная. Уменьшение численности врага и его техники — лишь вопрос времени", — добавил Андрей "Прокурор".

Напомним, недавно украинские воины нанесли удары по командным пунктам оккупантов в Донецкой области. В ISW проанализировали последствия.

Также впервые с начала полномасштабной войны России против Украины ВСУ могут иметь танковое преимущество над захватчиками.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:28 Демобилизация в Украине — нардеп Вениславский сделал заявление

13:18 В одной из областей Украины ввели аварийные отключения

13:17 ООО Интерсорс не поддерживает механизм оферты на рынке древесин

13:11 Под Харьковом недостроенны фортификации за 10 млн — решение суда

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:01 Подозреваемому в убийстве Фарион одобрили усиленную охрану

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

12:59 Негодность за 3 тыс. долларов — схема в Николаевском ТЦК

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

12:33 На Львовщине суд конфисковал один гектар земли у россиянки

13:28 Демобилизация в Украине — нардеп Вениславский сделал заявление

13:18 В одной из областей Украины ввели аварийные отключения

13:17 ООО Интерсорс не поддерживает механизм оферты на рынке древесин

13:11 Под Харьковом недостроенны фортификации за 10 млн — решение суда

13:01 Подозреваемому в убийстве Фарион одобрили усиленную охрану

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:59 Негодность за 3 тыс. долларов — схема в Николаевском ТЦК

12:33 На Львовщине суд конфисковал один гектар земли у россиянки

12:33 Восемь лет с фальшивым паспортом — в Харькове судили измаильца

12:28 Экс-глава Нафтогаза ответил, можно ли восстановить транзит газа

12:28 Конец эпохи — что может исчезнуть из ресторанов и кафе

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE