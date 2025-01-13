Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" розповів про ситуацію на Бахмутському та Покровському напрямках. За його словами, противник продовжує штурмові дії, однак безуспішно.

Про це Андрій "Прокурор" сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 січня.

Ситуація на Бахмутському та Покровському напрямках

Військовий зазначив, що окупанти наразі адаптують свою тактику. Відомо, що противник використовує як легкоброньовану техніку, так і диверсійно-розвідувальні групи для атак.

Українські захисники продовжують чинити опір і запевняють, що зменшення сил ворога стане помітним найближчим часом.

"Російська армія, хоч і чисельна, не є сильною — вона просто довга. Зменшення чисельності ворога та його техніки — лише питання часу", — додав Андрій "Прокурор".

Нагадаємо, нещодавно українські воїни завдали ударів по командних пунктах окупантів на Донеччині. В ISW проаналізували наслідки.

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