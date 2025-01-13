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Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

13 січня 2025 р. 13:05

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" розповів про ситуацію на Бахмутському та Покровському напрямках. За його словами, противник продовжує штурмові дії, однак безуспішно.

Про це Андрій "Прокурор" сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 січня.

Ситуація на Бахмутському та Покровському напрямках

Військовий зазначив, що окупанти наразі адаптують свою тактику. Відомо, що противник використовує як легкоброньовану техніку, так і диверсійно-розвідувальні групи для атак.

Українські захисники продовжують чинити опір і запевняють, що зменшення сил ворога стане помітним найближчим часом.

"Російська армія, хоч і чисельна, не є сильною — вона просто довга. Зменшення чисельності ворога та його техніки — лише питання часу", — додав Андрій "Прокурор".

Нагадаємо, нещодавно українські воїни завдали ударів по командних пунктах окупантів на Донеччині. В ISW проаналізували наслідки.

Також вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ можуть мати танкову перевагу над загарбниками

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00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків