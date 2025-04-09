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Сырский сделал тревожное заявление о планах РФ — эфир День.LIVE

Сырский сделал тревожное заявление о планах РФ — эфир День.LIVE

9 апреля 2025 г. 13:01

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал цели России на ближайшее время и какие области могут оказаться под угрозой контратак. Тем временем Россия нарушает обязательства и готовится к переговорам в Стамбуле.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 9 апреля

Темы разговоров:

  • Путин и Си переиграют Трампа его же "искусством сделки", — экс-чиновник Пентагона;
  • В США сказали, о чем будут говорить с Россией во время встречи в Стамбуле;
  • Стармер в Лондоне отчитывался об отправке войск в Украину: главное;
  • Путин уже нашел себе новую "игровую площадку" в Европе, — Politico;
  • В США отреагировали на попадание граждан Китая в плен ВСУ;
  • США в ООН упрекнули Россию за нарушение обязательств;
  • На Донетчине взяты в плен китайские военные, — Зеленский;
  • NYT заявила о секретном штабе по войне в Висбадене: Залужный подтвердил его существование;
  • Буданов высказался об украинцах, которые не хотят защищать Украину.


Гости сегодняшнего эфира:

  • Александр Москалюк, политический эксперт;
  • Олег Устенко, экономист, советник президента 2019-2024 гг;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;
  • Андрей Канашевич, начальник Купянской военной администрации";
  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Евгений, позывной "Красный" командир штурмовой роты 92 ОШБр.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал неприличное заявление относительно того, как страны реагируют на новые торговые тарифы.

Тем временем Россия нанесла массированную атаку беспилотниками по Днепру — в ОВА назвали последствия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:37 Пожар на свалке — на Одесчине будут судить директора КП

13:34 РФ атаковала Харьков — руководитель ОВА сообщил о последствиях

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9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона