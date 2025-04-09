Сырский сделал тревожное заявление о планах РФ — эфир День.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал цели России на ближайшее время и какие области могут оказаться под угрозой контратак. Тем временем Россия нарушает обязательства и готовится к переговорам в Стамбуле.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 9 апреля

Темы разговоров:

Путин и Си переиграют Трампа его же "искусством сделки", — экс-чиновник Пентагона;

В США сказали, о чем будут говорить с Россией во время встречи в Стамбуле;

Стармер в Лондоне отчитывался об отправке войск в Украину: главное;

Путин уже нашел себе новую "игровую площадку" в Европе, — Politico;

В США отреагировали на попадание граждан Китая в плен ВСУ;

США в ООН упрекнули Россию за нарушение обязательств;

На Донетчине взяты в плен китайские военные, — Зеленский;

NYT заявила о секретном штабе по войне в Висбадене: Залужный подтвердил его существование;

Буданов высказался об украинцах, которые не хотят защищать Украину.



Гости сегодняшнего эфира:

Александр Москалюк, политический эксперт;

Олег Устенко, экономист, советник президента 2019-2024 гг;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;

Андрей Канашевич, начальник Купянской военной администрации";

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Евгений, позывной "Красный" командир штурмовой роты 92 ОШБр.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал неприличное заявление относительно того, как страны реагируют на новые торговые тарифы.

Тем временем Россия нанесла массированную атаку беспилотниками по Днепру — в ОВА назвали последствия.