Сирський зробив тривожну заяву про плани Росії — ефір День.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав цілі Росії на ближчий час та які області можуть опинитися під загрозою контратак. Тим часом Росія порушує зобов'язання і готується до переговорів у Стамбулі.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 9 квітня

Теми розмов:

Путін і Сі переграють Трампа його ж "мистецтвом угоди", — ексчиновник Пентагону;

У США сказали, про що говоритимуть з Росією під час зустрічі в Стамбулі;

Стармер у Лондоні звітував про відправку військ в Україну: головне;

Путін уже знайшов собі новий "ігровий майданчик" у Європі, — Politico;

У США відреагували на потрапляння громадян Китаю в полон ЗСУ;

США в ООН дорікнули Росії за порушення зобов'язань;

На Донеччині взято в полон китайських військових, — Зеленський;

NYT заявила про секретний штаб щодо війни у Вісбадені: Залужний підтвердив його існування;

Буданов висловився про українців, які не хочуть захищати Україну.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Олександр Москалюк, політичний експерт;

Олег Устенко, економіст, радник президента 2019-2024 рр.;

В`ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;

Андрій Канашевич, начальник Куп’янської військової адміністрації";

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Євген, позивний "Червоний" командир штурмової роти 92 ОШБр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив непристойну заяву щодо того, як країни реагують на нові торгівельні тарифи.

Тим часом Росія завдала масованої атаки безпілотниками по Дніпру — в ОВА назвали наслідки.